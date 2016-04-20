Боевики ДНР укрепляют оборону под Волновахой, перебросили танковую роту

Под захваченной Оленовкой появилось новое мотострелковое подразделение врага, отметил Тымчук.
Боевики ДНР перебросили в район захваченной Оленовки Донецкой области (находится под Волновахой) мотострелковое подразделение и танковую роту.
Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По его словам, на южной окраине населенного пункта террористы ведут активную работу по обустройству нового рубежа обороны.
"Для танков обустраиваются капониры", — отметил народный избранник украинского государства.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливали позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.