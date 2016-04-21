"Морпехи" ДНР не хотят воевать, ряды полка пополнили выходцы с Северного Кавказа

На Донбассе в составе "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР увеличилось количество военных РФ, которые не хотят воевать, ряды банды пополнили выходцы с Кавказа.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что 19 апреля в состав вооруженного формирования прибыло очередное российское подразделение, укомплектованное преимущественно выходцами из Дагестана и Чечни.

"Установлены персональные данные одного из военнослужащих: Алибатыров Ислам Рамазанович, 18.07.1985 года рождения", — приводят журналисты сведения украинских разведчиков.

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Россия продолжает активно помогать орудующим на востоке Украины боевикам, в частности, поставляя им военную технику.