Боевики притихли, но силовики понесли потери: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики меньше обстреливали позиции силовиков, однако на Донецком направлении погибли три бойца, а еще пять — были ранены.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

По его словам, враг активно применял запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение (по статистике, каждый второй обстрел — минометный и прицельный).

"На Донецком направлении обстрелы позиций произошли в районе Горловки, Верхнеторецкого, Авдеевки и на дальних подступах к донецкому аэропорту", — отметил военнослужащий.

Всего за сутки там зафиксированы девять атак противника. "На Мариупольском направление двумя "горячими точками" были Марьинка и Широкино", — добавил полковник.

Также он сообщил, что в основном террористы открывал огонь уже после захода солнца. "Всего на Мариупольском направлении состоялось 14 вражеских обстрелов", — подчеркнул спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.

Карта: mediarnbo.org