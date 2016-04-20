Еврокомиссия внесла предложения об отмене виз для украинцев

Еврокомиссия внесла законодательные предложения в Совет ЕС и Европарламент об отмене для граждан Украины визовых требований для краткосрочных путешествий по Шенгенской зоне.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Маргаритс Шинас, сообщает Укринформ.

Он добавил, что официальное объявление об этом сделает в среду еврокомиссар по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что его ведомство готово поддержать решение о введении безвизового режима для украинского государства в 2016-м году.