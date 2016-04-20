Аналитик объяснил, почему ГРУшники стали символичными для Путина

Президент РФ Владимир Путин должен обменять пленных российских военнослужащих из Главного разведуправления Генштаба ВС РФ — капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова — на гражданских украинских заложников, чтобы доказать, что русские своих не бросают.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Российское руководство упорно делает вид, что ГРУшники ему не нужны. Хотя на самом деле Ерофеев и Александров являются в глазах мирового сообщества доказательством присутствия российских войск на территории Украины. А, кроме того, они символичны для Путина, который разведчиков не бросает в беде, ведь он сам вышел из этой среды. Поэтому этих людей Путин хочет вернуть, хотя и делает вид, что они ему не нужны", — рассказал политический эксперт.

"Думаю, Украине в данном вопросе нужно стоят твердо на своем, чтобы этих двух ГРУшников выменять на (захваченного российского спецслужбами члена УНА-УНСО Николая) Карпюка, (украинского режиссера Олега) Сенцова и других, которые являются просто гражданскими людьми, не имеющими к военным никакого отношения. А тут — два террориста, захваченных на нашей территории. Поэтому следует торговаться по этому вопросу, особо не торопясь и успокоив Надежду Савченко, чтобы она прекратила голодовку", — поделился мнением аналитик.

"Надеюсь, что Савченко начнет нормально питаться. Иначе, если все закончится плохо, в этом будут виноваты Путин и Россия. Нужно успокоить Надежду Савченко, чтобы она прекратила голодовку. Ведь, если этот вопрос уже вышел на уровень переговоров президентов, то, значит, ситуация разрешится в ближайшее время", — резюмировал Александр Палий.

Напомним, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, адвокат Николай Сирый сказал в комментарии "Главреду", что Савченко — головная боль для Путина, его мало интересует судьба ГРУшников.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Обмен Савченко на ГРУшников: пойдет ли Путин на такой сценарий".