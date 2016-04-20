В Австрии обыскали дом Фирташа. Объявили подозрение по запросу Германии

В Австрии в венском доме бизнесмена Дмитрия Фирташа прошли обыски, а олигарху объявили подозрение по запросу Германии.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

"В венском доме Фирташа прошли обыски. Продолжались 3 часа. Судя по всему — новое подозрение. На этот раз из Германии, а не из США", — заявил посол.

У віденському будинку Фірташа пройшли обшуки. Тривали 3 години. Судячи зі всього - нова підозра. Цього разу з Німеччини, а не з США. — olexander scherba (@olex_scherba) 20 апреля 2016 г.

Напомним, что Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР 12 марта 2014 года.

В США бизнесмен обвиняется во взяточничестве и создании преступного сообщества. В конце марта 2014 года, спустя девять дней после ареста, его отпустили на свободу под залог в 125 млн евро, поэтому он свободно передвигается по Вене.