Порошенко о плане "безвизового законодательства": включал почти 140 условий

Решение Еврокомиссии о подаче законодательного предложения по визовой либерализации для Украины является результатом долгого пути тяжелой дипломатической и внутриполитической работы.

Об этом идет речь в заявлении президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Для меня лично это был долгий путь тяжелой дипломатической и внутриполитической работы. Помню каждый шаг на этом пути, каждое решение, практически каждую букву в безвизовом законодательстве. И вообще мы выполнили план, который включал в себя почти 140 условий. Главные из которых касаются новой эффективной системы безопасности и борьбы с коррупцией. В частности, все антикоррупционное законодательство принято, как одно из условий отмены виз", — заявил Порошенко.

"Безвизовый режим был моим обязательством перед вами. Отметку "выполнено" можно будет поставить через несколько месяцев. На пути к этому решению мы осуществили реформы, которые изменили страну. ЕС высоко оценивает и поддерживает наши реформы", — сказал президент.

"От имени украинского народа хочу поблагодарить Еврокомиссию за это решение, которое еще больше сближает нас с единой европейской семьей.

А за совместную работу над безвизовым режимом благодарю Верховную Раду, правительство, дипломатов и, конечно же, гражданское общество", — добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что его ведомство готово поддержать решение о введении безвизового режима для украинского государства в 2016-м году.



Видео: Адміністрація Президента України.