В Еврокомиссии рассказали, сколько будут действовать санкции против России

Санкции против Российской Федерации будут сохранены, пока она не обеспечит выполнение Минских соглашений.

Об этом заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечается, что собеседники обсудили ухудшение ситуации на Донбассе. Президент Еврокомиссии заверил, что ЕС продолжает решительно выступать за территориальную целостность и суверенитет Украины.

В этой связи, Юнкер также подчеркнул важность сохранения санкций против РФ, пока Москва не обеспечит выполнение Минских договоренностей.

Президент Украины проинформировал президента Еврокомиссии относительно ситуации с освобождением незаконно осужденной в РФ украинской летчицы Надежды Савченко.

Также Порошенко выразил убеждение, что консультативный референдум в Королевстве Нидерланды не станет непреодолимым обстоятельством для вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Глава государства поблагодарил Юнкера за внесение на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента законодательного предложения о введении безвизового режима для Украины.

Президент Еврокомиссии заверил, что Евросоюз остается надежным партнером Украины, и выразил уверенность, что вскоре украинцы смогут пользоваться преимуществами безвизовых путешествий Европейским Союзом.

Президент Украины подробно проинформировал президента ЕК о прогрессе на пути реформ, которые получили новый импульс благодаря формированию проевропейской коалиции и нового правительства.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что его ведомство готово поддержать решение о введении безвизового режима для украинского государства в 2016-м году.