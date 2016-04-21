Горбачев поделился, как можно урегулировать ситуацию в Украине

Бывший президент развалившегося СССР Михаил Горбачев поделился свои мнением относительно урегулирования ситуации в Украине.

В своей статье "Тревоги глобального мира" для "Российской газеты" он написал, что сдвигов в урегулировании кризиса вокруг Украины нет.

"Нет сдвигов в урегулировании кризиса вокруг Украины. Нынешние механизмы урегулирования работают плохо. Создается впечатление, что их превращают в рутину. От этих механизмов (Минские договоренности, нормандская четверка) нельзя отказываться. Но их, видимо, надо дополнить и стимулировать их работу. Возможно, через обсуждение в Совете Безопасности ООН или какие-то другие механизмы с участием России и США", — пишет Горбачев.

По его мнению, еще одного "замороженного конфликта" Европа может не выдержать.

"Нельзя оставлять украинский кризис нарывом, лихорадящим Европу и мир. Еще одного "замороженного конфликта" Европа может не выдержать. Вновь обращаюсь к президентам Обаме и Путину (впервые я это сделал в январе 2014 года) с призывом встретиться и обсудить этот продолжающийся кризис", — добавил он.

Также он заявил, что отношения государств в глобальном мире должны регулироваться не только нормами международного права, но и определенными правилами поведения, основанными на принципах общечеловеческой морали.

"Эти "правила поведения" должны предусматривать сдержанность, учет интересов всех сторон, консультации и посредничество при обострении обстановки и угрозе кризиса. Уверен: можно было бы избежать и украинского, и сирийского кризисов, если бы их непосредственные участники и особенно внешние стороны руководствовались такими правилами поведения", — считает Горбачев.

Он также предупредил, что не нужно расчитывать на то, что Россия "смирится с второстепенной ролью в мире".

"Никто не должен рассчитывать, что, столкнувшись с экономическими трудностями, Россия смирится с второстепенной ролью в мире. Если бы это произошло, от этого никто не выиграл бы. И тем более — все могут только проиграть от новой "холодной войны", — подытожил бывший президент СССР.

Напомним, в своих предыдущих заявлениях Горбачева все больше оправдывал политику действующей власти РФ.

В частности, по словам Горбачева, "война на Донбассе началась из-за срыва перестройки".