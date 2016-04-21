Украина готова присоединиться к Черноморской флотилии под руководством НАТО — Порошенко

Сегодня, 21 апреля президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Румынии.

По итогам встречи со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом Порошенко заявил, что Украина готова присоединиться к созданию Черноморской флотилии под руководством НАТО, сообщает 112 Украина.

"В условиях продолжающейся агрессии со стороны России, Украина и Румыния уделяют особое значение ситуации безопасности в регионе Черного моря. Мы осудили осуществляемую президентом РФ милитаризацию Крымского полуострова, оккупированного Крыма", — отметил президент Украины.

По его словам, новые подходы сотрудничества безопасности в Черноморском регионе должны заменить или дополнить существующие.

"Мы рассматриваем совместную инициативу о создании черноморской флотилии под руководством НАТО с целью усиления присутствия Альянса и укрепления безопасности на Черном море. Украина с удовольствием присоединится к этой инициативе после утверждения ее Альянсом", — отметил Порошенко.

Ранее обозреватель Олег Пономарь заявил, что после того, как замгенсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что если Киев подаст заявку на членство в НАТО, то она будет соответствующим образом рассмотрена, стало также известно, что украинская армия будет переходить на стандарты Альянса.