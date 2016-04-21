Турчинов объяснил, как Украина сдерживает движение агрессии РФ на Запад

На сегодняшний день Украина является форпостом, сдерживающим продвижение российской агрессии на Запад.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом, передает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, реформирование оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО и вопросы военно-технического сотрудничества Украины с Альянсом.

Турчинов подчеркнул, что действия России сегодня — один из крупнейших факторов опасности как в Европе, так и в мире. "Безнаказанная оккупация части территории независимой европейской страны и изменение границ силовым путем, которые были установлены после Второй Мировой войны, является демонстрацией полного пренебрежения Россией международного права и неэффективности системы коллективной безопасности в Европе", — отметил секретарь СНБО Украины.

Он подчеркнул, что "Украина сегодня является форпостом, сдерживающим продвижение российской агрессии на Запад, поэтому сильная украинская армия становится реальным фактором европейской безопасности".

Турчинов отметил, что Украина уже третий год подряд, несмотря на российскую агрессию, восстанавливает военно-технический потенциал и продолжает реформировать сектор безопасности и обороны. При этом он добавил, что "главный ориентир реформирования для нас — это стандарты НАТО".

Кроме того, секретарь СНБО поблагодарил за приглашение Украине принять участие в саммите НАТО в Варшаве, выразив надежду, что Варшавский саммит не только засвидетельствует политическую поддержку нашей страны, но и станет указателем для Украины в обретении будущего членства в Альянсе".

В свою очередь генерал Павел подчеркнул, что в Альянсе "растет понимание важности отношений с Украиной".

"Мы готовы не только поддерживать Украину политически, но и активно сотрудничаем по всем направлениям ее реформирования силового блока", — отметил он, добавив, что Украина движется в правильном направлении, и Альянс "готов и в дальнейшем помогать на этом пути".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за российской агрессии на Донбассе Польша увеличит численность армии в 1,5 раза.