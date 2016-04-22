Политолог рассказал, почему Путин будет всегда "интересоваться" Донбассом

Решение Москвы строить мост через Керченский пролив без согласия Киева может привести к очередному конфликту Украины и России вокруг Крыма.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Все это станет поводом для расширения военно-политического противостояния Украины с Россией, в том числе и Керченский мост", — считает политический эксперт.

Комментируя вопрос, есть ли предпосылки считать, что Путин может отступиться от Донбасса и будет ли вопрос Крыма принципиальным для Запада, чтобы продолжать санкции против России и оказать давление на Кремль, Виктор Небоженко заметил: "Путин будет всегда "интересоваться" Донбассом, ведь это отвлекает внимание от Крыма. Но крымская проблема является уже головной болью Европы, ибо она развалили архитектуру европейской безопасности".

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, сколько может продлиться конфликт на Донбассе.