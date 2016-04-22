Обозреватель назвал новости из Румынии, которые очень сильно расстроят Россию

Российская Федерация очень сильно расстроится из-за двух новостей из Румынии (является членом НАТО) о возможном будущем сотрудничестве, в частности, этой страны с Украиной в военной сфере.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что планируется формирование совместной черноморской флотилии Альянса с участием украинского государства.

"…по примеру совместной бригады Украины, Польши и Литвы будет создана бригада на южном фланге НАТО — Украина, Румыния и Болгария", — приводят журналисты сведения Пономаря.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на сегодняшний день Украина является форпостом, сдерживающим продвижение российской агрессии на Запад.