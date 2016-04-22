Парубий ожидает принятие нового регламента Рады уже на следующей неделе

Верховная Рада может заняться реформированием своей работы и регламента уже на следующей пленарной неделе.

Об этом заявил председатель Верховной Рады, представитель партии "Народный фронт" Андрей Парубий.

По его словам, одним из важнейших предложений, наработанных в сотрудничестве с председателем миссии Европейского парламента Пэтом Коксом, является вопрос смены работы регламента ВР.

"Была проведена очень тяжелая работа. И аппаратом парламента, и вице-спикером Оксаной Сыроид уже наработан законопроект, который фундаментально меняет регламент работы Верховной Рады", — заявил Парубий.

"В среду мы встречались с руководителями парламентских групп и фракций. Мы договорились, что они в течение недели проговорят этот законопроект с депутатами и фракциями. И я буду предлагать, чтобы на следующей пленарной неделе принять его за основу и в целом", — подчеркнул Парубий.

Спикер также сообщил, что изменениями в регламенте Рада предусмотрена более тесная работа с правительством по вопросам, которые больше всего волнуют парламент.

"В вопросах реформы парламента и сотрудничества с миссией Кокса мы должны быть быстрыми и эффективными", — резюмировал Парубий.