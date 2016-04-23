Эксперт объяснил, почему британский "Титаник" может потопить Евросоюз

Решение властей Великобритании провести референдум о членстве страны в Евросоюзе, назначенный на 23 июня, может подорвать основы ЕС, построенные на принципе солидарности.

Об этом профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам международной политики Григорий Перепелица рассказал в комментарии "Главреду".

"В свое время Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум в Великобритании относительно того, поддержат ли британцы пребывание их страны в Евросоюзе. Но само правительство Британии не заинтересовано в негативном результате данного референдума, ведь это поставит его в такое же неудобное положение, как и негативные результаты референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной", — напомнил эксперт.

"Здравый смысл говорит о том, что Британии не стоит выходить из Европейского Союза, потому что, во-первых, для Британии это большой рынок. А, во-вторых, Британия всегда проводила двухвекторную политику, в чем она похожа с Украиной. Она находится между двумя крупными геополитическими центрами — США и Европой. Потому у нее всегда была проблема выравнивания баланса между евроатлантическим и европейским направлениями политики. Временами евроатлантическое направление побеждало, временами, наоборот, Британия возвращалась в Европу", — говорит политолог.

"Для Британии концептуально неприемлемо, что ЕС выстраивается за федеральным принципом, как федеральное сверхгосударство. Это лишает Британию ее традиционной веры в британскую идентичность и британский суверенитет, потому что все это размывается. Британия же не может быть чисто европейской страной, потому что она не является континентальным государством. Здесь очень глубокие противоречия — до какой степени Британия может оставаться в Евросоюзе? И чем больше Евросоюз будет унифицироваться, чем глубже будет внедряться модель интеграции, тем большей проблемой для Британии это будет становиться", — считает эксперт по вопросам международной политики.

"Так что тут дело даже не в обещании премьер-министра Британии провести референдум, а в том, что в данной ситуации возникают серьезные противоречия. Если британцы проголосуют за выход из ЕС, это будет значить конец Евросоюза. Потому что когда такой "Титаник", как Британия, выходит из Евросоюза, это подрывает основы ЕС, построенные на принципе солидарности. Тогда, безусловно, существенно обострятся противоречия, возникнет эффект мультипликации распада", — резюмировал Григорий Перепелица.

Напомним, двумя месяцами ранее Кэмерон назвал причины для сохранения Британии в ЕС.

Фото: ged-project.de, linkedin.com