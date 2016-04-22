Командующего ЧФ России вызвали на допрос в военную прокуратуру Украины

Командующему Черноморским флотом РФ вице-адмиралу Александру Витко Главная военная прокуратура объявила и вручила подозрение в совершении особо тяжких преступлений против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что что официальное подозрение вручено по месту пребывания Витко в г. Севастополе курьерской службой международной доставки "DIMEX".

"Командующий ЧФ ВС РФ обоснованно подозревается в том, что в период с 20.02.2014 по 21.03.2014 умышленно совершил преступные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; подстрекал к совершению государственной измены; организовал совершение действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение; спланировал, подготовил и принял непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Витко, выполняя отведенную ему высшим руководством РФ роль в совершении преступлений, с подчиненными войсками осуществил военную оккупацию и последующую аннексию территории полуострова Крым.

Кроме того, действия командующего ЧФ ВС Российской Федерации привели к причинению убытков в виде потери всех объектов государственной собственности общей предварительной стоимостью 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен.

Витко вызвали на допрос в ГПУ на 25 апреля, рассказали в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ получил повестку на допрос в военную прокуратуру Украины.