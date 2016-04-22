В Запорожье Порошено объяснил, почему сепаратизм нужно "выжигать каленым железом"

В Запорожской области необходимо "выжигать каленным железом" проявление сепаратизма, заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу во время представления нового главы Запорожской облгосадминистрации активу области.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что противник активен как и прежде, и хотят дестабилизировать обстановку в регионе, поэтому "запорожцы должны выжигать каленым железом все проявления сепаратизма".

Также, президент Украины отметил, что враги продолжают посылать в мирные регионы Украины диверсионные группы, большинство из которых проходит подготовку в лагерях на территории России, однако спецслужбы и правоохранительные органы Украины успешно выявляют их и пресекают их деятельность.

Кроме того, Порошенко отметил что борьба с сепаратизмом в регионе не имела бы такого успеха без участия жителей Запорожского края — патриотов Украины.

"Мы уверены, что это не только заслуга СБУ и правоохранительных органов. Безусловной остановке этого процесса содействует украинский патриотизм жителей вашего края, корни которого достигают времен казатчины и гетманщины. Ведь за 6 волн мобилизации 10 тысяч жителей Запорожской области направились на защиту Родины. 1700 с этих 10 тысяч — добровольцы" — отметил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко представил нового председателя Запорожской областной государственной администрации, который был исполняющим обязанности председателя — первым заместителем председателя ЗОГА Константина Брыля.