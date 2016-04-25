Боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ: по Авдеевке выпустили 135 мин

Активность боевиков в зоне проведения АТО на Донбассе остается высокой. За прошедшие сутки враг 29 раз обстрелял позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

С использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения боевики четыре раза били по защитникам в Авдеевке и один в Зайцево. За временной отрезок с 19:00 до полуночи, с использованием минометов калибра 82-мм, боевики направили в промышленную зону Авдеевки 135 мин.

Ночью позиции украинских войск около Правдовки дважды обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм. В самом селе в результате применения тяжелого вооружения были разрушены дома мирных жителей и церковь.

В районе Луганского боевики нарушали режим тишины, используя БМП-2, автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра. Около Новотроицкого, Павлополя, Станицы Луганской и Широкино, противник стреляли по украинским бойцам из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Такое вооружение боевики 12 раз применяли в направлении Марьинки.

Украинские военные были вынуждены 4 раза открывать огонь в ответ, говорится в сообщении.

Однако, отметили в штабе, несмотря на усилия врага, силы АТО надежно удерживают районы обороны вдоль всей линии разграничения.

Ранее "Главред" сообщал, что вблизи Марьинки Донецкой области состоялся бой между боевиками и ВСУ, который длился более 1,5 часов: в результате обстрела населенного пункта повреждены линии энергоснабжения.