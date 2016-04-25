Боевики грубо нарушают Минские соглашения и бьют из запрещенного оружия: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе ситуация остается сложной. Боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя 52-мм гаубицы "Мста-Б".

Об этом на брифинге сообщил спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении противник трижды нарушил режим тишины в Станице Луганской. В частности, под огонь оккупантов снова попал закрытый КПВВ.

На Донецком направлении сразу после полуночи оккупанты совершили грубое нарушение Минских договоренностей. Враг открыл огонь из 152-мм гаубиц "Мста-Б". Было выпущено около 50 артснарядов. Огонь велся с расстояния около 20 км. В результате обстрела в с. Правдовка Константиновского района Донецкой области повреждена православная церковь (выбиты стекла).

По информации ГУР МОУ, во время стрельбы оккупанты корректировали огонь с помощью новейшего российского комплекса радиолокационной разведки "Зоопарк-1".

Кроме этого, противник предпринял ряд минометных обстрелов под Авдеевкой и Зайцево, а также применил БМП вблизи Луганского. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении враг 9 раз обстреливал наши позиции.

На Мариупольском направлении в течение суток (в основном вечером) противник предпринял ряд обстрелов украинских позиций и населенных пунктов по всему фронту. Больше всего их состоялось в Марьинке и Широкино. Вследствие преступных действий оккупантов в Марьинке и окружающих селах имеются проблемы с электроснабжением и приостановлен ремонт газопровода. Всего вчера на Мариупольском направлении состоялось 17 вражеских обстрелов.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, 3 — получили ранения. Это произошло на Донецком направлении. В частности, 1 солдат был ранен во время атаки вражеского БПЛА, который сбросил зажигательное вещество. Инцидент произошел в нашем ближнем тылу г. Константиновка. 2 солдат получили ранения в результате вражеских минометных обстрелов в Авдеевке.

Также Лысенко уточнил информацию о потерях украинских войск за прошедшие дни. 23 апреля, погиб еще 1 украинский военнослужащий. Он получил чрезвычайно тяжелые ранения на передовой вблизи Луганского и умер через несколько часов в Бахмуте.

Напомним 24 апреля, когда верующие христиане празднуют Вербное воскресенье, цинизм наемников достиг апогея. На оккупированной территории Донецкой области боевики обстреляли из тяжелой артиллерии населенный пункт Правдовка, расположенный почти в 20 километрах от линии разграничения и разрушили церковь.