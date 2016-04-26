Соцсети о запрете Шустеру на работу в Украине: "дно" и затыкание рта

Решение Центра занятости аннулировать разрешение на работу в Украине известному журналисту и телеведущему Савику Шустеру вызвало шквал комментариев в соцсетях.

Кто-то поддерживает решение украинского органа власти, кто-то наоборот — уверен, что "закрутить гайки" нужно было отечественным СМИ, занимающим пророссийскую позицию и сочувствующим сепаратистам на Донбассе.

"Не смотрю Шустера уже очень давно, но есть вопросы. Почему его лишают права на работу, таким способом затыкают рот, а сериалы про жизнь в ДНР или ЛНР можно транслировать на всю страну?

Почему уже 2 года идет война, а по телевизоры транслируются свежие фильмы и сериалы про доблестных военных, спецназа, полицейских, прокуроров из страны агрессора?

Почему по всей линии фронта почти нет украинских радио и теле каналов, а вражеских десяток! Это можно?" — задает резонный вопрос известный днепропетровский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"От ніколи б не подумав, що захищатиму Шустера, але ця заборона на роботу для нього — це дно.

Й найгірше те, що з ринку його прибирають якраз тому, що він пробує створити найстрашнішу для наших олігархів річ — прибутковий комерційний телеканал, який заробляє на контенті та рекламі. А не живе тільки на "джинсі" та цільовому фінансуванні власника.

Така штука — це вирок для великих власників телеканалів. Бо прибирає їх повний контроль за медіа-простором. В тому числі, й президента Порошенка.

Як би там ми не ставилися до Шустера, він таки професіонал найвищої проби. Й його спроби пограти в диверсифікацію фінансування та незалежність всерйоз не подобаються олігархам. Адже в нього може й вийти.

ЗИ: Єдине питання — навіть якщо особисто Савік не матиме права на роботу, це ж не означає закриття телеканалу, еге ж?" — пишет журналист Богдан Буткевич в своем Facebook.