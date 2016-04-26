Эксперт о правах миротворцев ЕС: открывать огонь, вторгаться и блокировать отдельные части Донбасса

Вооруженная полицейская миссия Евросоюза на захваченных самопровозглашенными ДНР и ЛНР территориях Донбасса, а также на украинско-российской границе могла бы принести Украине огромную выгоду, но ее реальность в ближайшее время не очень высокая.

Об этом политический аналитик, экс-народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Полицейская миссия ОБСЕ — вариант получше, и для нас она не несет никаких рисков. Однако до сего момента эта идея остается совершенно нереальной. Ведь согласие на эту миссию должна официально дать Россия, а "кремлевские марионетки" в минском процессе должны официально подтвердить, что не просто согласны, а просят миссию прибыть на Донбасс. Вспомните, что состоялись такие согласования по миссии ОБСЕ, и представители ЛНР и ДНР в минских подгруппах заявили, что будут работать с организацией, однако по-прежнему чинят препятствия для деятельности миссий", — напомнил политический эксперт.

В то же время он объяснил, что полицейская миссия ЕС кардинально отличается от миссии ОБСЕ несколькими функциями: "ОБСЕ может обращаться к правительствам и в другие международные структуры с просьбой о том, чтобы их представители были обеспечены охраной. Но сама миссия ОБСЕ должна быть безоружной. Она не использует соответствующие полицейские механизмы".

"А вот полицейская миссия ЕС отличается несколькими моментами. Во-первых, там нет России, тогда как в ОБСЕ Россия имеет серьезное влияние. Во всех их миссиях на территориях непосредственного конфликта на оккупированных территориях, в том числе на наших, участвуют российские офицеры. Мы уже видели примеры, когда российские офицеры, которые были членами миссии, выполняли свои функции, параллельные Главному разведывательному управлению, сотрудничали с боевиками, собирали для них информацию. Миссия ЕС — это миссия без России, это миссия Европейского Союза, где есть страны, и больше, и меньше настроенные на российскую поддержку, а есть и откровенно антироссийские. Но даже пророссийские члены ЕС все равно до сегодняшнего дня единодушно голосуют за введение санкций против России и другие меры, которые ограничивают права и возможности РФ. Это признак того, что это будет миссия, в которой Россия не сможет напрямую влиять на то, какие отчеты будут озвучиваться (как это делается в ОБСЕ). Россия не сможет использовать эту полицейскую миссию ЕС, чтобы предоставлять помощь боевикам. Эта миссия будет реально двухсторонней и выполнит свои функции намного лучше", — уверен экс-нардеп.

"Во-вторых, — говорит он, — эта миссия все-таки вооружена. Она имеет право не нападать, в отличие от международных вооруженных контингентов ООН, которые могут уничтожать любого врага, имеют право вести прямые боевые действия, ликвидацию любых вооруженных единиц, которые войдут на подконтрольную им территорию. Миссия ЕС не нападает, но она имеет право на вооруженную защиту. Эта миссия имеет право открывать огонь, требовать привлечения дополнительных подразделений, вторгаться на отдельные территории, которые заняты определенными группами, и блокировать эти территории. В случае возникновения боевых действий туда подтягиваются дополнительные миссии, плюс вызываются стороны конфликта на политическом уровне для выяснения обстоятельств, как это было в Косово. Это миссия, которая имеет боевые возможности".

"На сегодняшний день миссия, которая была бы невероятно полезной для Украины, к сожалению, не сможет нормально реально функционировать, потому что для этого должно быть прямое согласие России в "нормандском процессе". Миссия должна будет получить приглашение, чтобы войти на территорию Донбасса (просто так она вторгнуться туда не может; только вооруженные контингенты миротворцев по решению Совета безопасности ООН могут войти на территорию конфликта без приглашения сторон — это уникальные случаи). В данном случае миссия ЕС должна получить гарантии своей безопасности. Россия, ДНР и ЛНР должны подтвердить, что они дадут возможность миссии работать. А работать она будет, в отличие от миссии ОБСЕ, в своем автономном режиме, не спрашивая разрешения у местных боевиков, в частности, имеют ли они право проехать по той или иной дороге или нет", — говорит политический эксперт.

"Так что разница колоссальная, а выгода для нас очень большая, но ее реальность в ближайшее время не очень высокая. Но совсем недавно Путин заявлял, что Россия рассматривает возможность допуска на эту территорию именно полицейских вооруженных миссий, а это уже что-то новое. Пока что мы не знаем цели таких разговоров, но создается впечатление, что Россия идет на некоторые уступки и будет идти. В частности, об этом говорят следующие факты: РФ начинает уступать в вопросе Надежды Савченко, готовится к возможному обмену или передаче Украине Сенцова и Кольченко. Это признаки того, что санкции имеют свои результат, и международная изоляция все-таки сработала. Потому, думаю, вероятность того, что такая миссия будет допущена на Донбасс, все-таки есть, но это не вопрос ближайших месяцев", — резюмировал Тарас Чорновил.

Напомним, главарь ДНР Александр Захарченко угрожает миссии ОБСЕ расстрелом.

фото: podrobnosti.ua