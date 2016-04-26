Украина пожаловалась на оккупантов: в Крыму снова грубо нарушили права человека

В захваченном Россией Крыму оккупанты в очередной раз грубо нарушили права человека, запретив на территории полуострова деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, размещенном на его сайте.

В ведомстве подчеркнули, что наша страна требует от "государства-оккупанта немедленной отмены этого ничтожного по своей сути и юридической природе решения".

"Запрет Меджлиса — ключевого органа национального самоуправления крымских татар — стал очередным проявлением грубого нарушения оккупационными "властями" фундаментальных прав и свобод человека", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, "это беспрецедентное репрессивное решение стало очередным вопиющим доказательством системных преследований крымскотатарского народа в связи с его принципиальной позицией относительно российской оккупации Крыма".

Напомним, ранее сообщалось, что на полуострове так называемый "верховный суд" запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, до этого Минюст России внес его в список "экстремистских" организаций.