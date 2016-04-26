Генерал-разведчик объяснил, почему полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе обречена на провал

Полицейская миссия ОБСЕ не сможет полноценно работать на Донбассе, поскольку ни Россия, ни самопровозглашенные "республики" не дадут ей этого сделать. Об этом же свидетельствует и опыт Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Об этом генерал Армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"Новая — вооруженная — миссия ОБСЕ не будет иметь особого эффекта, потому что ее полномочия и функции четко не определены международным правом. Соответственно, она (как боевая структура) не сможет быть эффективной, поскольку ни Россия, ни боевики не готовы к тому, чтобы миссия полноценно выполняла функции в боевом формате. Боевики (и Захарченко, и Плотницкий) уже заявили о том, что они такую миссию не признают и не будут ей подчиняться. Россия точно не хотела бы, чтобы кто-то видел ее масштабные военные формирования на территории Украины или боевые структуры ЛНР и ДНР, поэтому она вряд ли позволит какой-то там миссии выполнять свои функции полноценно", — считает военный эксперт.

"Следует отметить, что без участия в миссии России ее деятельность не будет полнокровной, поэтому ее будут ограничивать как россияне на границе, так и боевики на линии разграничения. Это невыполнимо еще и по той причине, что, чтобы контролировать около 800 километров линий разграничения в зоне АТО и неподконтрольной части российско-украинской границы, нужно несколько десятков тысяч представителей вооруженной миссии. То есть фактически по масштабу эта миссия не будет устраивать", — заметил генерал.

"Еще один важный момент. Все вооруженные миссии, которые были в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье при участии России (ведь она воспринимала только такой формат), как правило, работали исключительно на РФ, не учитывая интересы других стран. Эти миссии действовали под контролем России, а представители других стран лишь формально выполняли свои функции, никогда не достигая результата. То есть конфликты могут сохраняться и при введении вооруженных миссий", — считает разведчик.

Он напомнил, что сейчас руководство Украины и ряд представителей западных стран поддерживают такой вариант — соглашаются на введение полицейской миссии на Донбасс: "Но этот шаг не решит проблему, не законсервирует полностью конфликт. Однако он создаст иллюзию, что якобы идет процесс урегулирования".

"Мы снова слышим мантру о миссии, которая решит какие-то проблемы. Но она ничего не сможет сделать — ни в политическом, ни в военном плане. Потому что для этого нет ни ресурсов, ни правовых оснований, а также ни Россия, ни боевики не позволят этой миссии выполнять свои функции эффективно, потому что у Кремля совсем другая цель. Об этом свидетельствует опыт Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти миссии использовались Россией для прикрытия своих планов: консервация конфликта на этих территориях и проведение выборов там под контролем РФ. И никакая вооруженная миссия не поспособствует тому, чтобы в итоге, в результате выборов под контролем международных организаций были избраны представители демократических сил. Соответственно будут избраны ставленники России, выходцы из тех же ДНР и ЛНР, причем при внесении изменений в законодательство и Конституцию. Они скажут: "Вооруженная миссия есть — теперь проводите выборы, проводите амнистию боевиков". И боевики под контролем России тут же будут продвигаться в органы власти в результате "выборов" под контролем РФ", — посетовал экс-глава Службы внешней разведки.

"Так что я не вижу реальных перспектив эффективности полицейской миссии на Донбассе и урегулирования конфликта по такому сценарию. Эта миссия не будет ничего решать, однако так Россия и другие страны смогут оказывать на Украину давление, чтобы та выполняла Минские соглашения в редакции РФ. Даже на тактическом уровне Россия предусматривает, что эта миссия не будет действовать без ее участия, то есть обязательно среди членов миссии будут представители РФ, действующие по согласованию с Кремлем и боевиками. Так что даже формат тактически-оперативного уровня и то предусматривает контроль России. Это очень удобный повод позже заставить Украину выполнять Минские соглашения в российской редакции. Дескать, "Россия ведь пошла на такой шаг, как введение вооруженной миссии, так что выполняйте Минские соглашения в полном объеме по сценарию РФ. Они будут жестко давить, заставляя внести изменения в Конституцию, принять закон об особом статусе Донбасса, выйти на переговоры с боевиками. И дальше все пойдет по тому сценарию, который задумала Российская Федерация", — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, главарь ДНР Александр Захарченко угрожает миссии ОБСЕ расстрелом.

Фото: OSCE/Evgeniy Maloletka