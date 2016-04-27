Азаров и Янукович получили гражданство России — СМИ

Экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров получили российское гражданство и сейчас находятся под защитой государства.

Об этом говорится в расследовании Transparency International в рамках кампании "Срываем маски" (Unmask the Corrupt), пишет "Эспрессо ТВ".

"Много фактов указывают, что Янукович и Азаров получили российское гражданство и сейчас находятся под защитой государства", — говорится в сообщении.

Один из важных выводов доклада — постепенное снятие санкций с родственников и представителей окружения Януковича и Азарова позволяет им продавать большую собственность, приобретенную, предположительно, на доходы от коррупционной деятельности.

Таким образом ни Украине, ни европейским странам не удается компенсировать государству потери от незаконного обогащения высокопоставленных чиновников из окружения Януковича. Это заставляет задуматься об эффективности международных мер преследования коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд признал законным арест пенсионного счета Азарова.