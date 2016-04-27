В США считают, что Украине пора "закрыть" тех, кто долгое время воровал у народа

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что коррупция все еще остается серьезной проблемой в Украине.

По ее мнению, пора "закрыть" тех, кто долгое время воровал у украинцев, пишет Сегодня.

"Наверное, настало время "закрыть" некоторых из тех, кто столь длительное время воровал у народа Украины. Нужно коррупцию искоренять самым решительным образом", — заявила она.

При этом она еще раз подтвердила решительность США поддерживать Украину по мере того, как она будет оставаться на пути к чистому демократическому европейскому будущему.

"Как и в прошлом, мы снова призвали к единству между всеми демократическими силами, между всеми реформаторами — находятся они в составе коалиции или вне коалиции с целью продолжать совместные реформаторские усилия", — добавила Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что США готовы выделить очередной пакет финансовой помощи для Украины при условии принятия Украиной важных для продолжения реформ законопроектов, которые были определены еще в рамках договоренностей с МВФ.