Российский бизнесмен: в Украине ослаб запах войны, паники больше нет

В Украине нет царившей два года назад паники, связанной со страхом перед наступлением российских войск на Киев.

Об этом после недавнего посещения Украины российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович рассказал в интервью Newsader.

"В Украине ослаб запах войны. Ранее многие украинцы были уверены: нельзя полностью исключать, что российские самолеты однажды будут бомбить украинскую столицу. Однако царившей два года назад паники, которая была связана со страхом перед наступлением российских войск на Киев, больше нет. Все, что связано с войной, ограничено тем замороженным конфликтом, который, к сожалению, будет существовать, по всей видимости, долгие годы на Донбассе", — заметил бизнесмен.

"Таково главное приятное изменение, которое я наблюдал. Не менее позитивно и то, что в Украине, судя по всему, навеки установилась некая форма политической демократии, а также плюрализма мнений и свободы слова, и там никогда больше не может возникнуть трагедия массового голода и репрессий — вот что гарантировала политическая система, сложившаяся благодаря Майдану", — считает экономист.

"В то же время, к сожалению, эти факторы никак не влияют на то, что происходит в Украине в финансово-экономическом плане. Мы не можем констатировать, что свершились события, в отношении которых лично я питал надежду в октябре 2014 года, когда посетил Украину. Тогда я публично сказал: в этой стране произошла "Революция достоинства" — революция среднего класса, свергнувшая воровскую клику, и наступил исторический момент, позволяющий в корне изменить судьбу страны. Когда украинцы избрали президентом Петра Порошенко на свободных президентских выборах, а затем — народных депутатов в Верховную Раду на не менее свободных парламентских выборах, народ тем самым передал новоизбранным персоналиям серьезный мандат на преобразования в экономической и финансовой сферах", — подытожил Слава Рабинович.

Напомним, Порошенко заявил, что не допустит замораживания вооруженного конфликта на Донбассе.

фото: Facebook Славы Рабиновича