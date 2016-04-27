Ситуация напряженная. В штабе АТО сообщили, сколько раз боевики нарушили "тишину"

В среду, 27 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики десять раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны ситуация остается напряженной.

"В районе Авдеевки противник в очередной раз использовал минометы калибром 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие", — отметили военные.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по опорным пунктам украинских защитников вблизи Новотроицкого из вооружения боевых машин пехоты и зенитных установок, а в районе Тарамчука и Старогнатовки применяли стрелковое оружие.

"В Луганской области недалеко от Попасной наши позиции террористы обстреляли со стрелкового оружия и гранатометов", — добавили в штабе проходящей на востоке украинского государства спецоперации.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.