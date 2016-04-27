Порошенко анонсировал заседание Совбеза ООН по Донбассу

В четверг, 28 апреля, в американском Нью-Йорке состоится открытое заседание Совбеза ООН по ситуации на Донбассе, инициированное украинской стороной.

Об этом президент Петр Порошенко написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время он уточнил, что начало мероприятия запланировано на 22:00.

"Причина: ухудшение ситуации на Донбассе и невыполнение Россией Минских договоренностей", — отметил Порошенко.

28 квітня о 22:00 за київським часом відбудеться відкрите засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване @UKRinUN за моїм дорученням — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 квітня 2016 р.

Напомним, ранее Украина стала непостоянным членом Совбеза ООН, по мнению директора Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, это дает стране возможность расширить свое дипломатическое влияние.