Российский бизнесмен объяснил, почему Путину жизненно важна неудача Украины

Президенту РФ Владимиру Путина жизненно важна неудача Украины, чтобы показать населению, что подобные произошедшей в стране революции не приносят ничего, кроме разрухи.

Об этом российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович сообщил в интервью Newsader.

По его словам, в украинском государстве за два года практически не были проведены экономические реформы, что играет на руку главе соседней страны.

"… неудача Украины жизненно важна для него с точки зрения того, чтобы показать "российскому народу", что революция, подобная украинской, не приносит ничего, кроме разрухи, хаоса, боев, жертв, сгорания национальной валюты", — отметил аналитик.

Бизнесмен считает, что "такой посыл нынешней кремлевской пропаганды необходим путинскому режиму для того, чтобы российское население ни в коем случае не вздумало поднимать восстание".

"Это очень печально, ведь против Путина выступают на самом деле десятки миллионов россиян, если ориентироваться на цифру в 20% от 140 млн человек. Им хотелось бы видеть процветающую Украину и реализацию аналогичных изменений в России", — добавил он.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Владимир Путин построил свою власть на трех "столпах" — восстановлении авторитета страны, пересмотре миропорядка, сформировавшегося после "холодной войны", и экономическом подъеме.