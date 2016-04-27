Российский бизнесмен объяснил, почему Путину жизненно важна неудача Украины

Глава РФ хочет убедить россиян, что подобные украинской революции ничего не приносят, кроме разрухи, отметил Слава Рабинович.
Президенту РФ Владимиру Путина жизненно важна неудача Украины, чтобы показать населению, что подобные произошедшей в стране революции не приносят ничего, кроме разрухи.
Об этом российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович сообщил в интервью Newsader.
По его словам, в украинском государстве за два года практически не были проведены экономические реформы, что играет на руку главе соседней страны.
"… неудача Украины жизненно важна для него с точки зрения того, чтобы показать "российскому народу", что революция, подобная украинской, не приносит ничего, кроме разрухи, хаоса, боев, жертв, сгорания национальной валюты", — отметил аналитик.
Бизнесмен считает, что "такой посыл нынешней кремлевской пропаганды необходим путинскому режиму для того, чтобы российское население ни в коем случае не вздумало поднимать восстание".
"Это очень печально, ведь против Путина выступают на самом деле десятки миллионов россиян, если ориентироваться на цифру в 20% от 140 млн человек. Им хотелось бы видеть процветающую Украину и реализацию аналогичных изменений в России", — добавил он.
Напомним, ранее западные СМИ писали, что Владимир Путин построил свою власть на трех "столпах" — восстановлении авторитета страны, пересмотре миропорядка, сформировавшегося после "холодной войны", и экономическом подъеме.