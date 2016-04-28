Боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ на всех направлениях

За прошлые сутки, 27 апреля, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. 20 обстрелов зафиксировано с 18.00 вчерашнего дня и до полуночи.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, боевики несколько раз открывали огонь по украинским позициям вблизи Марьинки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также там работал вражеский снайпер.

Неспокойно было и в районе Авдеевки, где противник вел огонь по укреплениям ВСУ из минометов калибра 82-мм.

Опорные пункты сил АТО на подступах к Луганскому и Зайцево, что на Горловско–Светлодарской дуге, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

На Мариупольском направлении под огнем противника оказались позиции украинских защитников в районе Широкино и Новотроицкого. Там боевики также применяли минометы калибра 82-мм.

На Луганщине было относительно спокойно, однако уже с начала этих суток вблизи Счастья противник бил из гранатометов и стрелкового оружия. А украинские позиции в районе Новотроицкого были обстреляны из минометов калибра 120-мм, говорится в сообщении штаба.

Напомним, бывший глава СБУ, генерал армии Николай Маломуж заявил, что полицейская миссия ОБСЕ не сможет полноценно работать на Донбассе, поскольку ни Россия, ни самопровозглашенные "республики" не дадут ей этого сделать. Об этом же свидетельствует и опыт Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Видео: Військове телебачення України