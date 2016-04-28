Обвинения в рейдерстве — месть за мою принципиальную позицию по Крыму и Меджлису — нардеп

Член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский назвал обвинения со стороны нардепа Сергея Лещенко в якобы его причастности к конфликту вокруг одного из предприятий "местью за принципиальную политическую позицию по поводу аннексии Россией Крыма и репрессий в отношении крымскотатарского Меджлиса".

Логвинский подчеркнул, что действия Лещенко, который распространяет о нем лживую информацию, странным образом играют в пользу российского олигарха Константина Григоришина и "Крымской водочной компании", за которой стоит председатель так называемого "Верховного Совета" аннексированного Крыма Владимир Константинов.

Народный депутат отметил, что ситуация вокруг Черкасского ликероводочного завода является эпизодом обычного корпоративного спора.

Он сообщил, что завод является главным активом предприятия, которое не рассчиталось с украинскими кредиторами, чьи интересы его в качестве адвоката пригласили защищать в суде в 2010 году.

Сейчас Логвинский является заместителем председателя Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, где занимает принципиальную позицию относительно аннексии Крыма и защиты крымскотатарского Меджлиса.

"Создается такое впечатление, что обвинения меня в рейдерстве активизируются каждый раз, как я делаю очередной шаг в усилении санкций в отношении российских оккупантов или в защите представителей Меджлиса", — отметил нардеп.

Он напомнил, что первая публикация, в которой его обвиняли в якобы рейдерстве, появилась в прошлом году, сразу после того, как украинские депутаты в ПАСЕ вручили подозрение Генеральной прокуратуры члену французского парламента Мари-Кристин Даллоз за ее незаконный приезд в аннексированный Россией Крым.