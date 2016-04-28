Порошенко уволил и назначил нового губернатора Ровенщины

Чугунников продолжить карьеру в Киеве или в администрации порошенко, или в министерстве ЖКХ.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Муляренко главой Ровенской областной государственной администрации.
Об этом говорится в Указе президента Украины №177/2016, опубликованном на официальном сайте главы государства.
"Назначить Муляренко Алексея Витальевича председателем Ровенской областной государственной администрации", — говорится в документе.
Также согласно Указу президента Виталий Чугунников уволен с должности председателя Ровенской ОГА.
"Освободить Чугунникова Виталия Семеновича с должности председателя Ровенской областной государственной администрации", — говорится в документе.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чугунников уволился в связи с невозможностью с 1 мая совмещать должность главы обладминистрации и депутата областного совета, так как в этот день вступит в силу новая редакция закона о государственной службе, пишет УНИАН.
Как сообщил советник Чугунникова Сергей Минич, глава ОГА решил продолжить карьеру в Киеве. Там, по словам Минича, ему предлагают должность либо в Администрации президента, либо в Министерстве ЖКХ.