Порошенко уволил и назначил нового губернатора Ровенщины

Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Муляренко главой Ровенской областной государственной администрации.

Об этом говорится в Указе президента Украины №177/2016, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Назначить Муляренко Алексея Витальевича председателем Ровенской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Также согласно Указу президента Виталий Чугунников уволен с должности председателя Ровенской ОГА.

"Освободить Чугунникова Виталия Семеновича с должности председателя Ровенской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чугунников уволился в связи с невозможностью с 1 мая совмещать должность главы обладминистрации и депутата областного совета, так как в этот день вступит в силу новая редакция закона о государственной службе, пишет УНИАН.

Как сообщил советник Чугунникова Сергей Минич, глава ОГА решил продолжить карьеру в Киеве. Там, по словам Минича, ему предлагают должность либо в Администрации президента, либо в Министерстве ЖКХ.