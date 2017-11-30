Порошенко подписал изменения в госбюджет-2017

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

"Законом№2191 -VIII, в частности, предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Документ предусматривает сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда.

Также речь идет о счетах специального фонда - остатки средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, накануне Порошенко одобрил закон о выходных.