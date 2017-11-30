Перепалка в прямом эфире. Нардеп назвал Майдан "госпереворотом", видео

На одном из телеканалов в прямом эфире программы народный депутат Евгений Мураев назвал события на Майдане "государственным переворотом".

Его коллегу Юрия Левченко возмутили слова политика, произошла перепалка, он покинул студию, а за ним вышла и большая часть приглашенных политических деятелей, сообщает NewsOne.

"Где я был во время Майдана? В Киеве. Я не считаю, что это была революция — это был государственный переворот", — сказал Мураев. Потом Левченко назвал Майдан "святой вещью", где погибла Небесная Сотня и вышел из студии.

Заявление Евгения Мураева о Майдане можно услышать на 5 минуте 55 секунд видео

Ранее в прямом эфире одной из телепрограмм между бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и нардепом Игорем Мосийчуком произошел спор из-за лидера ОУН Степана Бандеры, он закончился скандалом.