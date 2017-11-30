Боец АТО пригрозил Порошенко убийством из-за задержанных детективов НАБУ

Боец АТО Евгений Шевченко пригрозил президенту Петру Порошенко, председателю СБУ Василию Грицаку и главе Генпрокуратуры Юрию Луценко уничтожением патриотами, если не будут освобождены задержанные детективы Национального антикоррупционного бюро.

Власть окончательно потеряла и разум, и инстинкт самосохранения, написал он на своей странице в Facebook.

"СБУ совместно с ГПУ арестовала семь детективов НАБУ и агента под прикрытием, которые отслеживали и документировали коррупционные схемы в Государственной миграционной службе, которые происходят при непосредственном участии руководства этого государственного учреждения", — отметил активист.

При этом он предупредил Порошенко, Грицака и Луценко — "если в ближайшее время детективы не будут освобожден, то недовольные вашим произволом патриоты освободят их самостоятельно".

По словам воина, путь, меры и средства освобождения антикоррупционеров будут определены из расчета того, что чиновники являются врагами Украины и "как враги подлежите уничтожению".

Ранее в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС, задержали его детектива, планировалось обезвреживание и аресты еще трех антикоррупционеров.

Напомним, начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что с 2014 года было несколько реальных попыток покушения на Петра Порошенко, в частности, через несколько дней после инаугурации произошел опасный случай.