В оккупированном Луганске вывесили российские триколоры - СМИ

В центре временно оккупированного Луганска на нескольких административных зданиях рядом с флагами террористической группировки "ЛНР" были вывешены флаги России.

Такую информацию сегодня, в четверг, 30 ноября, распространило российское издание "Новая газета".

Интересно, что никаких официальных заявлений о необходимости вхождения в состав Российской Федерации при этом из уст верхушки "ЛНР" не звучало, а новый главарь боевиков Леонид Пасечник не появляется на публике с момента утверждения своей кандидатуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уход Плотницкого не повлияет на обмен пленными с Украиной.