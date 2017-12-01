Кравчук: Вокруг Украины оказались одни противники

Украина оказалась в окружении государств с различными претензиями к Киеву.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук во время дискуссии относительно всеукраинского референдума 1991 года, передает телеканал 112 Украина.

"Вокруг нас оказались одни противники. Россия – враг, воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгры говорят – будут сражаться против нас. Румыния под вопросом и так далее. Мы оказались в окружении стран, которые постоянно имеют к нам какие-то претензии. Хотят, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов", - сказал Кравчук.

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По словам первого президента Украины, такая ситуация сложилась потому, что страна стоит на коленях.

"Почему? Я вам скажу почему. На коленях стоим. Когда выпрямимся? В 1991 году нам удалось распрямиться", - сказал экс-глава государства.

Как сообщалось ранее, в Польше предрекли Украине статус буфера между Россией и Западом.

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