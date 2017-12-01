The Washington Times: Борьба с коррупцией в Украине тает с каждым днем

Американское издание The Washington Times опубликовало текст своего постоянного обозревателя о состоянии дел в борьбе Украины с коррупцией.

По мнению автора, НАБУ и Управление специализированной борьбы с коррупцией при прокуратуре не справляются со своими задачами.

"К разочарованию Европейского союза, а также американских и европейских дипломатов в Киеве, похоже, что многообещающие организации стали жертвой старых методов Советского Союза. Антикоррупционные усилия в Украине находятся на грани краха", - отмечает автор.

Как отмечается в статье, репутация НАБУ и Нацагентства по вопросам противодействия коррупции оказалась запятнанной несмотря на щедрое финансирование и поддержку Запада.

"Ни один высокопоставленный украинский чиновник не был осужден по обвинению в коррупции. НАПК до сих пор еще не создало функционирующую систему отслеживания активов госчиновников. В случае же НАБУ, резонансные случаи коррупции просто откладываются в сторону. Больше всего коррумпированные украинские чиновники хотят сорвать работу организации, и, судя по всему, преуспевают в этом", - говорится в статье.

Автор уточняет, что в этой борьбе украинское общество теряет импульс желания бороться с коррупцией.

"Призывы к отставке Сытника начали звучать как украинских общественных кругах, так и в западных посольствах в Киеве. Запад может серьезно надавить на Украину ради смены фигуры Сытника ради сохранения будущей дееспособности агентства и даже его существования. Ранее в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве широко обсуждалась возможная коррупция в ГПУ, но теперь кажется, что пристального внимания заслуживают и антикоррупционные агентства", - считает автор, добавляя, что судьба будущих траншей со стороны международных институтов также будет зависеть от способности Украины сделать наследие советской коррупции историей.

Как сообщалось ранее, глава НАБУ Артем Сытник обвинил СБУ в срыве всех операций агентов НАБУ под прикрытием.

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