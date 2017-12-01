В аннексированном Крыму предупредили о срыве сроков строительства дороги к Керченскому мосту

"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов направил письмо правительству оккупантов, в котором переживает за срыв сроков строительства дороги к Керченскому мосту со стороны Керчи.

"Невыполнение работ по обеспечению безопасности дороги может привести к срыву сроков выполнения работ на сопряженных с объектом участках", — заявил Аксенов, сообщает РБК.

По его словам, заключение госэкспертизы на проект обеспечения транспортной безопасности дороги не поступило в установленный графиком срок. Он считает, что сроки завершения работ могут сдвинуться на июнь 2018 года вместо апреля.

Однако Минтранспорт РФ заверили, что "мероприятия по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, необходимые к моменту запуска движения, реализуются в полном объеме и будут завершены в срок".

Ранее "Главред" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред стране.