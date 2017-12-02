Жириновский угрожает "отправить" русские танки на Берлин: не позволим, чтобы НАТО было в Украине

Скандальный российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский угрожает, что, когда в Брюсселе начнется обсуждение вопроса о приеме Украины в НАТО, то войска РФ будут стоять на границе Германии.

"Мы никогда не позволим, чтобы НАТО стояло у наших границ… Прибалтика была ошибкой, больше этой ошибки не будет, и в НАТО об этом знают. Они заранее говорят – Украина не готова, Грузия не готова…" — заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия-1", соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Депутат Госдумы считает, что в НАТО боятся России.

"Русский танки подойдут к германской границе, там за два часа всего взять Берлин, Вену, Париж, Лондон! Все, им конец!" — отметил он.

Жириновский также заявил о незаконности выхода Украины из состава СССР, о незаконности выхода Польши, Финляндии и стран Балтии из состава Российской империи, и пообещал "не дать солдатам НАТО топтать исконно русскую землю".

Ранее Жириновский заявлял, что после аннексии Крыма нужно вернуть России все территории, которые ей принадлежали при Российской империи.