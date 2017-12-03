Геращенко заявил о праве каждого гражданина на гладкоствол и карабин

Каждый гражданин Украины, достигший 21-летнего возраста, имеет право на оружие.

"Каждый гражданин Украины имеет право на оружие. Каждый, кому есть 21 год, может купить гладкоствольное ружье, в 25 – нарезной карабин", – заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

Он добавил, что люди, которые владеют частными домами, могут покупать огнестрельное оружие для защиты своего жилья.

"Никаких вопросов с его оформлением в органах МВД нет. Вы можете защищать свой дом. Если кто-то врывается к вам, ваше жилье – ваша крепость. Вы можете убить или задержать лицо, которое к вам вторглось. И вы будете правы, потому что Уголовный кодекс, статья 36, чаПо ссть 5 говорит, что если кто-то вторгся в ваше жилье незаконно и создает для вас опасность, вы имеете право его остановить. Дубинкой или оружием", – резюмировал Геращенко.

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