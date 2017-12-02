Геращенко обвинил Путина: придумал для Европы миграционный кризис

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что миграционный кризис для Европы придумал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Выделялось "по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу", рассказал он в эфире телеканала NewsOne.

"Кризис мигрантов для Европы придумал Путин. Война в Сирии началась в 2011 году, но только весной 2015 года вдруг мигранты потекли широкой рекой", — отметил политик.

По его словам, в России, после того, как Европа ввела экономические санкции против страны, было принято решение создать ей проблемы. "Они создали проблему: выделялось по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу. Миллион беженцев — миллиард долларов, для Путина это ничего", — добавил он.

Геращенко добавил, что из-за наплыва беженцев в Европе создалась атмосфера ксенофобии, а также увеличилось влияние различных националистических партий, которые известны своими пророссийскими взглядами.

Ранее командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал создать на Западе "военный шенген" для сдерживания агрессии РФ, говорил, что НАТО должно иметь возможность передвигаться так же быстро, или быстрее, чем российские силы.