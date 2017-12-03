Кива назвал Крымский мост насмешкой над Украиной

Строительство моста через Керченский пролив является насмешкой россиян над киевскими властями.

Такое мнение высказал председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива, передает Обозреватель.

По его мнению, Украине нужно перестать просить у Запада помощи и ввести в отношении России санкции из-за строительства Крымского моста.

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"Омелян просит, чтобы усилили санкции наши западные партнеры. Не устали ли вы выпрашивать у Запада позиции? Не стоит ли нам задуматься о единой государственной проукраинской позиции? Не стоит ли пересмотреть внешнеэкономические взаимоотношения с Россией? Может это даст возможность повлиять на сложившуюся ситуацию и войну. Я хочу сказать, что русские над нами смеются. Они говорят: "Вы здесь солдат в землю кладете, но в ста километрах вам это не мешает вести с нами торгово-экономические отношения", — заявил политик.

По словам Кивы, украинским властям больше нужно сосредоточиться на наведении порядка внутри страны.

"Нас должны волновать не те процессы, которые происходят в России, а те, которые связаны с обороноспособностью страны, наведением порядка в стране. Мы легко и живо даем советы всем вокруг, но у себя внутри порядка навести не можем. Омеляну стоит заняться теми же дорогами и выполнением его основных функций и задач. В данном случае он начинает перепрыгивать на задачи МИДа. Пусть дипломаты определяют стратегию, но точно не министр инфраструктуры", - считает политик.

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