"Стоит ждать жестких действий". Боровой объяснил, почему РФ может обострить ситуацию на Донбассе

Российская Федерация может обострить ситуацию на Донбассе в ответ на продвижение украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

По словам политика, президент России Владимир Путин заинтересован в сохранении статус-кво, баланса, замораживании ситуации на Донбассе. Предполагать, что в Кремле на все это будут смотреть безразлично, было бы неправильно.

"Поэтому стоит ждать жестких боевых действий, стоит ждать ответов, потому что для них принципиально важно сохранение той ситуации, которая сложилась на сегодня. Любая динамика, которая меняет нынешнюю ситуацию — они будут ей противодействовать. И это очевидно", — заявил Боровой "Апострофу".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука перечислил регионы Украины, которые может захватить Россия.