Блокирование телеканала NewsOne. Активисты назвали свои требования

Активисты заблокировали телеканал NewsOne с требованием извинения от владельца канала, внефракционного нардепа Евгения Мураеа за то, что он назвал Евромайдан "государственным переворотом".

Об этом заявил один из активистов Алексей Середюк (бывший участник АТО), принимающий участие в акции.

Середюк заявляет, что народный депутат Евгений Мураев должен принести извинения за высказывание в программе "Украинский формат", где он назвал Революцию Достоинства государственным переворотом власти.

Он добавил, что "подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны". Середюк отметил, что после подобной блокировки украинского телеканала "Интер" он изменил свою политику и начал "фильтровать базар", сообщает newsone.ua.

В свою очередь другой из активистов Вадим Черный подчеркнул, что они в коем случае не хотят препятствовать профессиональной работе журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные заблокировали телеканал NewsOne.