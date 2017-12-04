Глава польского МИД рассказал о виновных в конфликте между Украиной и Польшей

Острый конфликт между Украиной и Польшей начался накануне саммита Восточного партнерства и его начали украинцы.

Об этом в интервью изданию "Polskatimes" заявил глава Министерства иностранных дел Витольд Ващиковский.

"Украина начала накапливать проблемы в ходе сотрудничества. Началось все с запрета на въезд для мэра Перемышля и снятия разрешений на эксгумацию поляков. Позднее начались сделаны странные заявления на историческую тематику. Вроде того, что экс-президент Виктор Ющенко сравнил УПА с Армией Крайовой. Наконец, мы должны были отреагировать, поскольку это не было просто невыполнение соглашений с прошлого года. Тогда, во время визита президента Порошенко в Польшу, мы договорились о примирении на примере правдников мира "Яд Вашем". Мы хотели показать, что герои Польши и Украины помогали другим в эти трудные времена и почтить память Небесной Сотни и солдат из сил АТО, сражающихся в Донбассе. К сожалению, по прошествии года, из Киева никак не ответили на это предложение", − сказал чиновник.

Ващиковский также рассказал о конструктивных действиях Польши в ответ на действия украинского правительства.

"Мы были ангельски терпеливы по отношению к Киеву. Мы старались действовать конструктивно. Но в течение двух лет наши предложения не имели ответа или реакция была негативной. В какой-то момент нам пришлось отреагировать жестче. Но все равно мы делаем не так жестко, как другие страны, гораздо мягче венгров, к примеру. В Будапеште была просто аллергическая реакция на украинский закон об обучении в школах на иностранных языках. Венгры протестовали против него на форуме международных институтов, в том числе и заблокировали заседание Совета НАТО-Украина. Мы не поддержали блокировку. Но по-прежнему остается проблема с обучением поляков, проживающих в Украине, и с запретом на эксгумацию жертв Второй мировой войны", − отметил дипломат.

Напомним, ранее Ващиковский заявлял о том, что Украина "отталкивает от себя одного из последних союзников".