Заблокировавшие NewsOne записали видеообращение к главе МВД Авакову

4 декабря 2017, 14:05

Активисты потребовали закрыть телеканал, поскольку тот транслирует "промосковскую пропаганду"

Участники акции по блокированию телеканала NewsOne записали обращение к главе МВД Арсену Авакову с требованием разобраться в сложившейся ситуации и закрыть вещателя.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 4 декабря, руководитель МВД Арсен Аваков призвал прекратить блокирование телеканала и назвал нардепа Мураева "мерзавцем".

"Мы, ветераны АТО, ветераны Майдана, обращаемся к главе МВД чтобы он выразил свою позицию по отношению к телеканалу NewsOne и конкретно к депутату Мураеву, владельцу NewsOne. Мы считаем, что этот канал ведет сепаратисткую пропаганду. Мы считаем, что Мураев это преступник и сепаратист. Мы требуем от министра МВД, чтобы он высказал свою позицию, чтобы было понятно, на чьей он стороне.

Участники акции подчеркнули, что считают позицию самого Авакова проукраинской, "но эту проукраинскую позицию нужно высказать".

"[Нужно] поддержать патриотов в борьбе с сепаратистами. Мы все знаем, что Украина в опасности и мы должны бороться за ее целостность, так, как мы боролись на фронте, так, как мы боремся тут. Поддержите нашу акцию, разберитесь в той ситуации, которая сложилась и арестуйте наконец Мураева и тех сепаратистов, которые тут организовывают промосковскую пропаганду. Телеканал NewsOne является рупором Москвы и должен быть закрыт", - заявили активисты.

Напомним, 3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах мешками с песком заблокировали въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве. Активисты заявили, что не согласны с информационной политикой канала. Они уточнили, что будут требовать от владельца канала, внефракционного нардепа Евгения Мураева извиниться за свою оценку Евромайдана - напомним, в ходе эфира на телеканале Мураев назвал события зимы 2013-2014 гг. "государственным переворотом".

Один из активистов, Алексей Середюк, уточнил, что "подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны". Середюк отметил, что после подобной блокировки украинского телеканала "Интер" он изменил свою политику и начал "фильтровать базар". 

Также протистующие потребовали от телеканала изменить свою информационную политику в вопросе освещения ситуации на востоке Украины.

Сам Мураев заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский. "У меня есть информация о том, что Корчинскому из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране", - заявил парламентарий в эфире телеканала.

Также блокирование телеканала прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

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МВД Арсен Аваков NewsOne
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