Украине самой решать. В НАТО прокомментировали заявление Порошенко про референдум о вступлении в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявление президента Петра Порошенко про референдум о вступлении Украины в НАТО.

По ее словам, Украина сама должна определиться, подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО и каким способом ей определяться с курсом на евроатлантическую интеграцию, пишет Радио Свобода.

"Украине самой решать проводить ли по этому поводу референдум или определяться каким-то другим путем. Это национальное решение", — заявил он

Вместе с тем, должно ли НАТО продолжать расширяться или принимать в свой состав новых членов, решают не только страны-претенденты на вступление, но и 29 государств-союзников, пояснил Столтенберг, добавляя, что это решение принимается консенсусом, а факт нынешнего присоединение Черногории свидетельствует о том, что двери организации остаются открытыми.

Генеральный секретарь НАТО отмечает, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

"Важно то, что Украина сейчас сосредоточена на реформах. И независимо от вопроса членства, реформы украинских оборонных и безопасностных учреждений, модернизация Вооруженных сил, все практическое сотрудничество с НАТО и ее государствами-союзниками являются важными. Это укрепит Украину, сделает ее более выносливой, а это в свою очередь будет значительным достижением и в смысле членства", — заявил Йенс Столтенберг.

Напомним ранее Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС.

Порошенко выразил убеждение, что результаты голосований будут такими убедительными и положительными, как это было во время референдума о независимости Украины. Украина, согласно нынешнему ее внешнеполитическому курсу, определяет вступление в НАТО приоритетом. Но и в Киеве, и на Западе признают, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО и не близка к тому, чтобы получить приглашение к членству.