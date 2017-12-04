Саакашвили о президентстве Вакарчука: он гений, но ему придется опуститься на землю

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что известный украинский музыкант Святослав Вакарчук однозначно готовится участвовать в президентских выборах.

Об этом политик заявил в интервью изданию "Страна".

"Вакарчук пока не политик. Он и популярен, потому что он не политик. Я не знаю, каким он будет политиком, насколько он будет независим от олигархов, какие у него будут мысли, взгляды. Я считаю его абсолютным гением как певца и композитора", – сказал он.

По его словам, никто так много не сделал для украинской самоидентичности как Вакарчук.

"Но я не знаю, будет ли он хорошим политиком. Он сам не знает. Он к этому явно готовится, однозначно. Его к этому готовят какие-то люди. Но важно узнать, насколько он независим от денег, и насколько он может отстаивать свои взгляды. Ему, полубогу, придется опуститься на землю. Выдержит ли он тяжесть земли? Потоки грязи, которые на него польются?", — заявил Саакашвили.

Напомним, социологи выяснили, кого украинцы хотят видеть на посту президента.

Стоит отметить, что очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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