Экс-командира батальона "Донбасс" отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Донецкой области на заседании в Мариуполе изменил меру пресечения одному из бывших командиров добровольческого батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому (позывной – "Гал") с содержания под стражей на домашний арест, при этом он должен жить в Мариуполе.

Видеозапись заседания опубликована на странице движения "Визволення" в Facebook.

Согласно постановлению суда, до 4 февраля 2018 года Виногродский должен будет находиться по месту своей регистрации в Мариуполе.

Его также обязали воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшим по делу, сдать все паспорта и носить электронный браслет.

Виногродский был освобожден в зале суда. Он назвал свое обвинение политическим.

"Эти уголовники, которые обвиняют патриотов, они все получат по заслугам", — сказал он.

26 ноября в движении "Визволення" сообщили о похищении бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что мужчину не похищали, он был задержан.

27 ноября суд Мариуполя арестовал его на 60 суток.